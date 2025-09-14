Lazio, Fabiani a Dazn: "Il mercato si farà. A gennaio faremo delle valutazioni"

Tutto pronto al Mapei Stadium, la Lazio cerca la seconda vittoria consecutiva stagionale, la prima fuori casa. A pochi passi dalla partita X è intervenuto ai microfoni di Dazn per presentare la sfida: “Dele-Bashiru? Lo stiamo aspettando ha fatto lo scorso anno ottime cose, tutte queste ore di viaggio non aiutano se il mister ha dato questa fiducia è perché ha valutato tutte le condizioni. Il mercato non dorme mai, a gennaio faremo delle valutazioni, laddove dovessimo ravvisare o il mister ci darà delle indicazioni faremo un mercato adeguato alle esigenze del squadra. Si farà mercato? Si possono fare entrate e uscite è fuori discussione. Guendouzi? Lui è un leader anche a casa sua, figuriamoci in campo o nello spogliatoio, non gli va mai di perdere neanche con i figli, figurati nel suo mestiere".