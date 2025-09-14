Roma, si ferma Dybala contro il Torino: le sue condizioni verso il derby

TUTTOmercatoWEB.com

Arriva la ricostruzione sul problema fisico accusato da Paulo Dybala nella sconfitta della Roma contro il Torino. "Ha sentito tirare, ma non credo sia nulla di grave", ha detto Gasperini nel post partita. Secondo quanto riportato da Tuttomercatoweb.com, l'argentino ha avuto un risentimento muscolare alla coscia sinistra e dunque le sue condizioni verranno valutate nelle prossime ore dal club giallorosso. La prossima domenica, alle 12:30, c'è in programma il derby contro la Lazio.

