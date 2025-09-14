Rimini, Lotito segue i lavori del centro sportivo: cosa c'è dietro?

Fonte: Lalaziosiamonoi.it

Lotito interessato al Rimini FC? Nessuna conferma, al momento si tratta solo di un'ipotesi. Ad innescare la curiosità è stata la foto pubblicata nella giornata di sabato dai canali social del programma tv SportUp Rimini. Nello scatto è ritratto il patron della Lazio intento a seguire i lavori del Centro sportivo Gaiofana. Ma qual è il vero motivo? Noi vi riportiamo la ricostruzione della testata vicina alle vicende del Rimini:

"La foto è di quelle che può significare tutto o il nulla. Ma è una notizia, di quelle importanti, da segnalare. Ieri mattina venerdì 12 settembre al cantiere del Centro sportivo Gaiofana si è presentato in persona Claudio Lotito, presidente della Lazio, parlamentare eletto nel collegio senatoriale di Campobasso. Patron Lotito era accompagnato dai suoi tecnici di fiducia e ha voluto verificare di persona l’avanzamento lavori della struttura e tutto l’iter che ora è fermo in mezzo al guado per completare l’opera, poi si è fermato a pranzo in città ed è ripartito in auto verso la capitale nel primo pomeriggio. Ricordiamo che il concessionario dell’opera “Centro sportivo” è la Responsible Spa di Stefano Petracca che, come già pubblicato da SportUp dallo scorso 2 settembre, ha ricevuto una diffida ad adempiere da parte del Comune per far riprendere i lavori e pagare un’altra tranche di 700mila euro alle ditte esecutrici. La diffida scade mercoledì prossimo 17 settembre.

Dopo quella data, se Responsible Spa non onorerà l’impegno, potrà essere estromessa dal Comune di Rimini e perdere i circa 2mln di euro già versati e che avevano consentito finora di arrivare nel pieno rispetto del cronoprogramma a circa metà dell’opera. Tutto ok era stato fino a fine luglio, quando i lavori si sono invece fermati e le ditte hanno cominciato a chiedere garanzie, in coincidenza con il caos scoppiato sulla vendita del Rimini Fc alla Building Company. Ora in vista della scadenza di mercoledì 17 settembre, oltre la quale il Comune potrebbe escutere la fidejussione da Responsible Spa per l’intero importo del suo impegno (di 3,660 mln di euro), al cantiere della Gaiofana si affaccia Claudio Lotito, evidentemente interessato al completamento di quell’opera. E a cos’altro? Ad aiutare Responsible Spa a terminarla pur restando nell’ombra? A rilevare tutti gli impegni di Responsible per quell’opera passando da un trasparente passaggio con il Comune di Rimini? O solo a un successivo subentro nella gestione una volta che sarà completata? Da nostre verifiche dirette, Responsible assicura che da lunedi riaprirà il cantiere.

E in questo interesse di Lotito, c’entra qualcosa il Rimini Fc? Ricordiamo che il patron della Lazio non è nuovo a operazioni calcistiche. La più importante di tipo extra-Lazio risale al 2012 quando acquisì la Salernitana sprofondata in Eccellenza e poi portandola, seppur tra vie traverse, in serie A nel 2021 ”macchiando” del celeste laziale i colori tradizionali del club non senza polemiche da parte della tifoseria campana. A quel punto fu costretto a venderla a causa del “conflitto d’interessi” che per vincolo Figc impedisce di avere la proprietà di due squadre nella stessa categoria. A comprare fu l’imprenditore campano Danilo Iervolino, fondatore dell’Università Pegaso, che intanto era diventato ricchissimo dopo l’enorme plusvalenza fatta vendendo la sua creatura a un fondo americano per 1 miliardo di euro. Con una piccola parte di quel patrimonio, comprò la Salernitana da Lotito nell’estate dell’approdo in serie A (per 10 mln di euro, pur accollandosi un importante debito cumulato) ed anche il settimanale L’Espresso. Entrambe le operazioni sono poi finite male a Iervolino, che in 3 anni si è visto precipitare la Salernitana in serie C (rivenduta ora ad altro imprenditore) e il settimanale ceduto ad altra cordata".

