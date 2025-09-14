Lazio, le immagini dal Mapei: ecco con quale maglia giocheranno i biancocelesti
Tra poco più di un’ora la Lazio scenderà in campo contro il Sassuolo per la terza giornata di Serie A. Sui propri profili social la società biancoceleste ha pubblicato le immagini dello spogliatoio che ospiterà la squadra di Sarri, svelando anche con quale maglia scenderà in campo. Tra le foto, infatti, appaiono la casacce home - quelle celesti- di alcuni protagonisti.
