Lazio, tifosi furiosi per l'atteggiamento della squadra: "Noiosa e prevedibile"

Cade ancora la Lazio. Dopo la brutta prestazione di Como e la bella vittoria dell’Olimpico contro il Verona la squadra allenata da Sarri esce sconfitta per mano del Sassuolo ad appena una settimana dall’appuntamento più importante della stagione: il derby.

Al triplice fischio l’ira e il malcontento dei tifosi è esploso sui social. Come sempre non è la sconfitta ma l’atteggiamento della squadra a ricevere le maggiori critiche: “Alla squadra con 6mila persone al seguito solo una parola: VERGOGNA!”, “Non si vedono azioni protese in avanti. Solo passaggi avanti e indietro in continuazione con attaccanti e centrocampisti spalle alla porta avversaria. Zero verticalizzazioni. Velocità zero. In campo si vedono solo allargare le braccia. A lavorà” e ancora: “Squadra inguardabile, noiosa, prevedibile, un tiro in porta in 90minuti”, questi solo alcuni dei commenti dei tifosi che si aggiungono anche alla reazione del tecnico Sarri che in campo più volte ha richiamato la squadra a suon di “Sveglia!”.

