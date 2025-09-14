Sassuolo - Lazio, Sarri abbandona il Mapei al fischio finale: la spiegazione
14.09.2025 20:14 di Alessandro Vittori
Fonte: Alessandro Vittori - Lalaziosiamonoi.it
La Lazio, dopo Como, perde anche in casa del Sassuolo e arriva al derby nel peggiore dei modi. Al fischio finale dell'arbitro Tremolada il mister biancoceleste Maurizio Sarri ha abbandonato il Mapei Stadium. La società riferisce la seguente motivazione: "Sarri è andato via per motivi familiari".
Questo articolo è redatto da Lalaziosiamonoi.it. La riproduzione, anche parziale, dell’articolo senza citazione è vietata. I trasgressori saranno perseguibili a norma di legge. Per tutte le notizie, mercato, interviste, esclusive e aggiornamenti in tempo reale sul mondo Lazio seguite Lalaziosiamonoi.it sul portale, sulla nostra app e su tutti i nostri social. Il sito web più letto dai tifosi della Lazio since 2008.