Sassuolo - Lazio, Dele-Bashiru ancora bocciato: le sue pagelle dei quotidiani
RASSEGNA STAMPA - Altra prestazione fortemente negativa. Ancora niente Dele-Bashiru: pure contro il Sassuolo, il nigeriano non ha dato segnali positivi. Anzi, probabilmente è stato uno dei peggiori della Lazio nel crollo generale. Come contro Como e Verona, in cui non è stato brillante nonostante la vittoria straripante, anche al Mapei Stadium è sembrato spaesato, fuori luogo. Insomma, in forte difficoltà. Di seguito le sue pagelle dei quotidiani.
CORRIERE DELLO SPORT - Dele-Bashiru 4;
GAZZETTA DELLO SPORT - Dele-Bashiru 4,5;
TUTTOSPORT - Dele-Bashiru 5,5;
IL MESSAGGERO - Dele-Bashiru 4;
IL TEMPO - Dele-Bashiru 4,5;
CORRIERE DELLA SERA - Dele-Bashiru 5;
LA REPUBBLICA - Dele-Bashiru 4,5;
LA STAMPA - Dele-Bashiru 5;
Questo articolo è redatto da Lalaziosiamonoi.it. La riproduzione, anche parziale, dell’articolo senza citazione è vietata. I trasgressori saranno perseguibili a norma di legge. Per tutte le notizie, mercato, interviste, esclusive e aggiornamenti in tempo reale sul mondo Lazio seguite Lalaziosiamonoi.it sul portale, sulla nostra app e su tutti i nostri social. Il sito web più letto dai tifosi della Lazio since 2008.