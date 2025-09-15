Lazio - Roma, Il Corriere dello Sport punta sul derby: "Pensaci tu" - FOTO

Capitale sconfitta. Lazio e Roma perdono entrambe l'ultima giornata di campionato prima del derby di domenica prossima. "Pensaci tu", si legge nella prima pagina de Il Corriere dello Sport con Soulé e Zaccagni. L'appello è alla stracittadina per risollevare le due squadre: "Roma e Lazio deluse, la sfida di domenica a mezzogiorno assume un valore esagerato. Gasp senza attacco, Sarri rischia poco ma crea pochissimo", c'è scritto. L'appuntamento è fissato.

