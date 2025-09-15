Sassuolo - Lazio, un Cancellieri da horror: le sue pagelle dei quotidiani

RASSEGNA STAMPA - Sui principali quotidiani sportivi sono uscite le pagelle di Sassuolo - Lazio e tra i voti che colpiscono maggiormente spiccano quelli dati a Matteo Cancellieri. Una serie di insufficienze gravi, giustificate da una prestazione a dir poco opaca e resa ancor più negativa dall'ingresso di Pedro che, invece, ha cercato di aggiungere qualità, spunti, e un pizzico di speranza ai tifosi. Ecco di seguito le pagelle dei quotidiani:

CORRIERE DELLO SPORT - Cancellieri 4,5

GAZZETTA DELLO SPORT - Cancellieri 4,5

TUTTOSPORT - Cancellieri 5,5

IL MESSAGGERO - Cancellieri 4

IL TEMPO - Cancellieri 5

LA STAMPA - Cancellieri 5,5

LA REPUBBLICA - Cancellieri 4,5

IL CORRIERE DELLA SERA - Cancellieri 5

Questo articolo è redatto da Lalaziosiamonoi.it. La riproduzione, anche parziale, dell’articolo senza citazione è vietata. I trasgressori saranno perseguibili a norma di legge. Per tutte le notizie, mercato, interviste, esclusive e aggiornamenti in tempo reale sul mondo Lazio seguite Lalaziosiamonoi.it sul portale, sulla nostra app e su tutti i nostri social. Il sito web più letto dai tifosi della Lazio since 2008.