Sassuolo - Lazio, Sarri forza 'cinque': le pagelle dei quotidiani (quasi) all'unisono

RASSEGNA STAMPA - La Lazio ha tre volti. In ogni match di questa stagione, ce n'è stata una diversa. A Como irriconoscibile, meravigliosa all'Olimpico contro il Verona, sprecona e ingenua al Mapei contro il Sassuolo. La sconfitta pesa, e adesso c'è il derby. I quotidiani non hanno perdonato Sarri, con la maggior parte che sembra allineato sul voto. Anche se non tutti. Ecco di seguito le sue pagelle:

CORRIERE DELLO SPORT - Sarri 5.

GAZZETTA DELLO SPORT - Sarri 5.

TUTTOSPORT - Sarri 6.

IL MESSAGGERO - Sarri 4,5.

IL TEMPO - Sarri 5.

LA STAMPA - Sarri 5.

LA REPUBBLICA - Sarri 5.

IL CORRIERE DELLA SERA - Sarri 5.

Questo articolo è redatto da Lalaziosiamonoi.it. La riproduzione, anche parziale, dell’articolo senza citazione è vietata. I trasgressori saranno perseguibili a norma di legge. Per tutte le notizie, mercato, interviste, esclusive e aggiornamenti in tempo reale sul mondo Lazio seguite Lalaziosiamonoi.it sul portale, sulla nostra app e su tutti i nostri social. Il sito web più letto dai tifosi della Lazio since 2008.