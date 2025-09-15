Sassuolo - Lazio, Sarri nervoso e scuro in volto: la ricostruzione della fuga dal Mapei

RASSEGNA STAMPA - Sarri furioso. Ve l'avevamo anticipato ieri sera: dietro il suo abbandono al Mapei Stadium non ci sono solo 'motivi familiari', come comunicato dalla società stessa. Tanta rabbia e delusione per la sconfitta contro il Sassuolo e per la prestazione della sua Lazio. L'ha confermato anche l'edizione odierna de Il Messaggero, che parla di un Comandante nervoso e scuro in volto.

Dopo il triplice fischio è subito salito in macchina con il diesse Fabiani, saltando tutte le interviste e la conferenza stampa post partita. Solo un pit stop a Castelfranco, scrive il quotidiano, in attesa di ascoltare la disamina del tecnico oggi alle 12 ai canali ufficiali del club biancoceleste.

