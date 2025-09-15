Lazio, Marusic sempre più leader: supera Ledesma e si avvicina a un traguardo

RASSEGNA STAMPA - Adam Marusic è un pilastro di questa Lazio. Lo è da anni, sia con Sarri che con Inzaghi, passando per Tudor e Baroni, il terzino montenegrino è sempre stato un professionista su cui si può contare. Un calciatore duttile, fisico, che ci mette sempre del suo dal punto di vista agonistico e non solo.

Tutte queste caratteristiche insieme gli stanno facendo scalare la classifica all time della Lazio in termini di presenze: come riporta il Corriere dello Sport, il terzino montenegrino è salito a 319 presenze e ha staccato Cristian Ledesma (318) nella classifica dei giocatori biancocelesti con più gettoni nella storia, diventando l'undicesimo e arrivando a 7 lunghezze dalla top ten. Un traguardo che di certo avrebbe voluto celebrare diversamente.

Questo articolo è redatto da Lalaziosiamonoi.it. La riproduzione, anche parziale, dell’articolo senza citazione è vietata. I trasgressori saranno perseguibili a norma di legge. Per tutte le notizie, mercato, interviste, esclusive e aggiornamenti in tempo reale sul mondo Lazio seguite Lalaziosiamonoi.it sul portale, sulla nostra app e su tutti i nostri social. Il sito web più letto dai tifosi della Lazio since 2008.