Lazio, gruppo finalmente (quasi) al completo: il punto sull'infermeria

RASSEGNA STAMPA - Finalmente (quasi) al completo. Dopo una settimana a ranghi ridotti per via delle Nazionali, la Lazio ritrova l’intero gruppo a Formello. Oggi doppia seduta per preparare al meglio la trasferta di domenica 14 settembre al Mapei Stadium contro il Sassuolo, appuntamento che segna la ripresa del campionato.

Sono tornati tutti i giocatori impegnati con le rispettive selezioni: Zaccagni e Rovella dall’Italia, Mandas dalla Grecia, Dia dal Senegal, Dele-Bashiru dalla Nigeria, Hysaj dall’Albania e Nuno Tavares dal Portogallo. Rientrato anche Marusic, che aveva lasciato la Nazionale montenegrina per un problema all’adduttore e ora lavora a parte.

Per quanto riguarda l'infermeria, restano ai box Patric e Gigot, ma arrivano buone notizie soprattutto da Vecino, tornato a lavorare regolarmente con i compagni dopo oltre un mese di stop. Importante anche il recupero di Lazzari: lo stop della scorsa settimana, racconta il Corriere dello Sport, era stato solo un affaticamento e il terzino rientrerà in gruppo nei prossimi giorni per essere pronto al derby.

