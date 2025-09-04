Lazio, la campagna abbonamenti verso la riapertura: la strategia del club

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

RASSEGNA STAMPA - Lo scorso 20 agosto, la campagna abbonamenti della Lazio si è chiusa con ben 29.163 tessere vendute, il secondo miglior dato dell'era Lotito. Nonostante il clima di forte contestazione nei confronti della società, il popolo laziale si è stretto attorno alla squadra, confermando il proprio sostegno al gruppo guidato da Sarri in una stagione partita in salita a causa del blocco del mercato.

Vista la grande risposta dei tifosi biancocelesti, l'intenzione del club sarebbe quella di riaprire le vendite, con il chiaro obiettivo di superare la soglia dei 30.000 abbonati e magari infrangere il primato stabilito nella stagione 2023/24, quando vennero staccate ben 30.333 tessere. Secondo il Corriere dello Sport, la volontà della Lazio sarebbe quella di aprire nuovamente la campagna dopo il derby, in programma il 21 settembre, quando saranno già stati disputati due match casalinghi (Verona e Roma).

Così facendo, i nuovi abbonati andrebbero a pagare una quota ridotta, che non tenga conto delle gare già giocate all'Olimpico. Molto dipenderà dal risultato della stracittadina, visto che la strategia sarebbe quella di sfruttare l'entusiasmo derivante da un potenziale successo contro i giallorossi per far crescere le vendite e sfondare il tetto dei 30.000 abbonati.

Questo articolo è redatto da Lalaziosiamonoi.it. La riproduzione, anche parziale, dell’articolo senza citazione è vietata. I trasgressori saranno perseguibili a norma di legge. Per tutte le notizie, mercato, interviste, esclusive e aggiornamenti in tempo reale sul mondo Lazio seguite Lalaziosiamonoi.it sul portale, sulla nostra app e su tutti i nostri social. Il sito web più letto dai tifosi della Lazio since 2008.