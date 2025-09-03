Calciomercato Lazio | Rovella e l’offerta dell’Inter: cos’è successo

RASSEGNA STAMPA - Rovella sta accelerando il suo percorso di crescita ed è stato evidente nella sfida contro il Verona, in cui ha raggiunto numeri del miglior Jorginho e ha sorpreso Sarri, che ora può goderselo del tutto. Il blocco del mercato, infatti, ne ha evitato l’addio. L’Inter era pronta a regalarlo a Chivu, ma, come racconta il Messaggero, aveva proposto a Lotito di pagarlo "solo" 40 milioni, contro i 50 richiesti dalla clausola (scaduta il 31 luglio) e dalla società. Continuando su questa strada, il suo cartellino rischia di valere ancora di più.

