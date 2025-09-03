Lazio | Rovella come il miglior Jorginho di Sarri: numeri da urlo contro il Verona

RASSEGNA STAMPA - Quel tocco in più gli è già stato perdonato, dopo aver rivisto la prestazione di Rovella contro il Verona all’Olimpico: semplicemente da urlo. Centocinque passaggi riusciti su 116 (91%), 142 palloni toccati, record per un centrocampista (Lobotka si è fermato a 72). Numeri che ricordano il miglior Jorginho con Sarri. Domenica notte Sarri, racconta Il Messaggero, è rimasto impressionato rivedendo le statistiche insieme al suo staff.

La controprova arriverà col Sassuolo, poi si vedrà se potrà meritarsi il derby, dove in passato Sarri ha preferito Cataldi. Intanto Rovella è a Coverciano: sogna una maglia da titolare in azzurro, ma dipenderà dal modulo di Gattuso. Intanto cresce di giorno in giorno: mai con Baroni aveva verticalizzato tanto, 29 tocchi offensivi riusciti su 35, quattro lanci lunghi (uno decisivo per il gol di Guendouzi).

Dopo due giornate di Serie A è primo per “passaggi chiave” (9, davanti a Dimarco) e leader anche negli “expected assist gol”, secondo solo a De Bruyne negli “expected assist”. Un progresso che ha sorpreso lo stesso Sarri, che a giugno lo considerava ancora incompleto nel palleggio. Ora, complice anche il mancato trasferimento all’Inter, sta bruciando le tappe. Ottima anche la punizione per il tris di Castellanos e, con un tocco in meno, il paragone con Jorginho non sembrerebbe più azzardato.