Serie A | Lazio, date e orari dalla 4a alla 12a giornata: tutti i dettagli
La Lega Serie A ha ufficializzato le date per le prossime giornate di campionato dalla 4a alla 12a, compreso il derby della Capitale. Di seguito l'elenco completo con tutte le gare che affronterà la Lazio.
4^ GIORNATA (19-22 SETTEMBRE 2025)
LECCE-CAGLIARI, venerdì 19 settembre ore 20.45
BOLOGNA-GENOA, sabato 20 settembre ore 15
VERONA-JUVENTUS, sabato 20 settembre ore 18
UDINESE-MILAN, sabato 20 settembre ore 20.45 (SKY)
LAZIO-ROMA, domenica 21 settembre ore 12.30
CREMONESE-PARMA, domenica 21 settembre ore 15
TORINO-ATALANTA, domenica 21 settembre ore 15
FIORENTINA-COMO, domenica 21 settembre ore 18 (SKY)
INTER-SASSUOLO, domenica 21 settembre ore 20.45
NAPOLI-PISA, lunedì 22 settembre ore 20.45 (SKY)
5^ GIORNATA (27-29 SETTEMBRE 2025)
COMO-CREMONESE, sabato 27 settembre ore 15
JUVENTUS-ATALANTA, sabato 27 settembre ore 18
CAGLIARI-INTER, sabato 27 settembre ore 20.45 (SKY)
SASSUOLO-UDINESE, domenica 28 settembre ore 12.30
PISA-FIORENTINA, domenica 28 settembre ore 15
ROMA-VERONA, domenica 28 settembre ore 15
LECCE-BOLOGNA, domenica 28 settembre ore 18 (SKY)
MILAN-NAPOLI, domenica 28 settembre ore 20.45
PARMA-TORINO, lunedì 29 settembre ore 18.30
GENOA-LAZIO, lunedì 29 settembre ore 20.45 (SKY)
6^ GIORNATA (3-5 OTTOBRE 2025)
VERONA-SASSUOLO, venerdì 3 ottobre ore 20.45 (SKY)
LAZIO-TORINO, sabato 4 ottobre ore 15
PARMA-LECCE, sabato 4 ottobre ore 15
INTER-CREMONESE, sabato 4 ottobre ore 18
ATALANTA-COMO, sabato 4 ottobre ore 20.45 (SKY)
UDINESE-CAGLIARI, domenica 5 ottobre ore 12.30
BOLOGNA-PISA, domenica 5 ottobre ore 15
FIORENTINA-ROMA, domenica 5 ottobre ore 15
NAPOLI-GENOA, domenica 5 ottobre ore 18 (SKY)
JUVENTUS-MILAN, domenica 5 ottobre ore 20.45
7^ GIORNATA (18-20 OTTOBRE 2025)
LECCE-SASSUOLO, sabato 18 ottobre ore 15
PISA-VERONA, sabato 18 ottobre ore 15
TORINO-NAPOLI, sabato 18 ottobre ore 18
ROMA-INTER, sabato 18 ottobre ore 20.45 (SKY)
COMO-JUVENTUS, domenica 19 ottobre ore 12.30
CAGLIARI-BOLOGNA, domenica 19 ottobre ore 15
GENOA-PARMA, domenica 19 ottobre ore 15
ATALANTA-LAZIO, domenica 19 ottobre ore 18 (SKY)
MILAN-FIORENTINA, domenica 19 ottobre ore 20.45
CREMONESE-UDINESE, lunedì 20 ottobre ore 20.45
8^ GIORNATA (24-26 OTTOBRE 2025)
MILAN-PISA, venerdì 24 ottobre ore 20.45 (SKY)
PARMA-COMO, sabato 25 ottobre ore 15
UDINESE-LECCE, sabato 25 ottobre ore 15
NAPOLI-INTER, sabato 25 ottobre ore 18
CREMONESE-ATALANTA, sabato 25 ottobre ore 20.45 (SKY)
TORINO-GENOA, domenica 26 ottobre ore 12.30
SASSUOLO-ROMA, domenica 26 ottobre ore 15
VERONA-CAGLIARI, domenica 26 ottobre ore 15
FIORENTINA-BOLOGNA, domenica 26 ottobre ore 18 (SKY)
LAZIO-JUVENTUS, domenica 26 ottobre ore 20.45
9^ GIORNATA (28-30 OTTOBRE 2025)
LECCE-NAPOLI, martedì 28 ottobre ore 18.30
ATALANTA-MILAN, martedì 28 ottobre ore 20.45
COMO-VERONA, mercoledì 29 ottobre ore 18.30
JUVENTUS-UDINESE, mercoledì 29 ottobre ore 18.30
ROMA-PARMA, mercoledì 29 ottobre ore 18.30 (SKY)
BOLOGNA-TORINO, mercoledì 29 ottobre ore 20.45
GENOA-CREMONESE, mercoledì 29 ottobre ore 20.45
INTER-FIORENTINA, mercoledì 29 ottobre ore 20.45 (SKY)
CAGLIARI-SASSUOLO, giovedì 30 ottobre ore 18.30
PISA-LAZIO, giovedì 30 ottobre ore 20.45 (SKY)
10^ GIORNATA (1-3 NOVEMBRE 2025)
UDINESE-ATALANTA, sabato 1 novembre ore 15
NAPOLI-COMO, sabato 1 novembre ore 18
CREMONESE-JUVENTUS, sabato 1 novembre ore 20.45 (SKY)
VERONA-INTER, domenica 2 novembre ore 12.30
FIORENTINA-LECCE, domenica 2 novembre ore 15
TORINO-PISA, domenica 2 novembre ore 15
PARMA-BOLOGNA, domenica 2 novembre ore 18 (SKY)
MILAN-ROMA, domenica 2 novembre ore 20.45
SASSUOLO-GENOA, lunedì 3 novembre ore 18.30
LAZIO-CAGLIARI, lunedì 3 novembre ore 20.45 (SKY)
11^ GIORNATA (7-9 NOVEMBRE 2025)
PISA-CREMONESE, venerdì 7 novembre ore 20.45 (SKY)
COMO-CAGLIARI, sabato 8 novembre ore 15
LECCE-VERONA, sabato 8 novembre ore 15
JUVENTUS-TORINO, sabato 8 novembre ore 18
PARMA-MILAN, sabato 8 novembre ore 20.45 (SKY)
ATALANTA-SASSUOLO, domenica 9 novembre ore 12.30
GENOA-FIORENTINA, domenica 9 novembre ore 15
BOLOGNA-NAPOLI, domenica 9 novembre ore 15
ROMA-UDINESE, domenica 9 novembre ore 18 (SKY)
INTER-LAZIO, domenica 9 novembre ore 20.45
12^ GIORNATA (22-24 NOVEMBRE 2025)
CAGLIARI-GENOA, sabato 22 novembre ore 15
UDINESE-BOLOGNA, sabato 22 novembre ore 15
FIORENTINA-JUVENTUS, sabato 22 novembre ore 18
NAPOLI-ATALANTA, sabato 22 novembre ore 20.45 (SKY)
VERONA-PARMA, domenica 23 novembre ore 12.30
CREMONESE-ROMA, domenica 23 novembre ore 15
LAZIO-LECCE, domenica 23 novembre ore 18 (SKY)
INTER-MILAN, domenica 23 novembre ore 20.45
TORINO-COMO, lunedì 24 novembre ore 18.30 (SKY)
SASSUOLO-PISA, lunedì 24 novembre ore 20.45
Questo articolo è redatto da Lalaziosiamonoi.it. La riproduzione, anche parziale, dell’articolo senza citazione è vietata. I trasgressori saranno perseguibili a norma di legge. Per tutte le notizie, mercato, interviste, esclusive e aggiornamenti in tempo reale sul mondo Lazio seguite Lalaziosiamonoi.it sul portale, sulla nostra app e su tutti i nostri social. Il sito web più letto dai tifosi della Lazio since 2008.