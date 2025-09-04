Serie A | Lazio, date e orari dalla 4a alla 12a giornata: tutti i dettagli

04.09.2025 07:22 di  Andrea Castellano   vedi letture
Serie A | Lazio, date e orari dalla 4a alla 12a giornata: tutti i dettagli

La Lega Serie A ha ufficializzato le date per le prossime giornate di campionato dalla 4a alla 12a, compreso il derby della Capitale. Di seguito l'elenco completo con tutte le gare che affronterà la Lazio.

4^ GIORNATA (19-22 SETTEMBRE 2025)

LECCE-CAGLIARI, venerdì 19 settembre ore 20.45

BOLOGNA-GENOA, sabato 20 settembre ore 15

VERONA-JUVENTUS, sabato 20 settembre ore 18

UDINESE-MILAN, sabato 20 settembre ore 20.45 (SKY)

LAZIO-ROMA, domenica 21 settembre ore 12.30

CREMONESE-PARMA, domenica 21 settembre ore 15

TORINO-ATALANTA, domenica 21 settembre ore 15 

FIORENTINA-COMO, domenica 21 settembre ore 18 (SKY)

INTER-SASSUOLO, domenica 21 settembre ore 20.45

NAPOLI-PISA, lunedì 22 settembre ore 20.45 (SKY)

5^ GIORNATA (27-29 SETTEMBRE 2025)

COMO-CREMONESE, sabato 27 settembre ore 15

JUVENTUS-ATALANTA, sabato 27 settembre ore 18

CAGLIARI-INTER, sabato 27 settembre ore 20.45 (SKY)

SASSUOLO-UDINESE, domenica 28 settembre ore 12.30 

PISA-FIORENTINA, domenica 28 settembre ore 15 

ROMA-VERONA, domenica 28 settembre ore 15

LECCE-BOLOGNA, domenica 28 settembre ore 18 (SKY)

MILAN-NAPOLI, domenica 28 settembre ore 20.45

PARMA-TORINO, lunedì 29 settembre ore 18.30

GENOA-LAZIO, lunedì 29 settembre ore 20.45 (SKY) 

6^ GIORNATA (3-5 OTTOBRE 2025)

VERONA-SASSUOLO, venerdì 3 ottobre ore 20.45 (SKY) 

LAZIO-TORINO, sabato 4 ottobre ore 15

PARMA-LECCE, sabato 4 ottobre ore 15

INTER-CREMONESE, sabato 4 ottobre ore 18

ATALANTA-COMO, sabato 4 ottobre ore 20.45 (SKY)

UDINESE-CAGLIARI, domenica 5 ottobre ore 12.30 

BOLOGNA-PISA, domenica 5 ottobre ore 15 

FIORENTINA-ROMA, domenica 5 ottobre ore 15

NAPOLI-GENOA, domenica 5 ottobre ore 18 (SKY)

JUVENTUS-MILAN, domenica 5 ottobre ore 20.45

7^ GIORNATA (18-20 OTTOBRE 2025)

LECCE-SASSUOLO, sabato 18 ottobre ore 15

PISA-VERONA, sabato 18 ottobre ore 15

TORINO-NAPOLI, sabato 18 ottobre ore 18

ROMA-INTER, sabato 18 ottobre ore 20.45 (SKY)

COMO-JUVENTUS, domenica 19 ottobre ore 12.30 

CAGLIARI-BOLOGNA, domenica 19 ottobre ore 15 

GENOA-PARMA, domenica 19 ottobre ore 15

ATALANTA-LAZIO, domenica 19 ottobre ore 18 (SKY)

MILAN-FIORENTINA, domenica 19 ottobre ore 20.45

CREMONESE-UDINESE, lunedì 20 ottobre ore 20.45

8^ GIORNATA (24-26 OTTOBRE 2025)

MILAN-PISA, venerdì 24 ottobre ore 20.45 (SKY) 

PARMA-COMO, sabato 25 ottobre ore 15

UDINESE-LECCE, sabato 25 ottobre ore 15

NAPOLI-INTER, sabato 25 ottobre ore 18

CREMONESE-ATALANTA, sabato 25 ottobre ore 20.45 (SKY)

TORINO-GENOA, domenica 26 ottobre ore 12.30 

SASSUOLO-ROMA, domenica 26 ottobre ore 15 

VERONA-CAGLIARI, domenica 26 ottobre ore 15

FIORENTINA-BOLOGNA, domenica 26 ottobre ore 18 (SKY)

LAZIO-JUVENTUS, domenica 26 ottobre ore 20.45

9^ GIORNATA (28-30 OTTOBRE 2025)

LECCE-NAPOLI, martedì 28 ottobre ore 18.30

ATALANTA-MILAN, martedì 28 ottobre ore 20.45

COMO-VERONA, mercoledì 29 ottobre ore 18.30

JUVENTUS-UDINESE, mercoledì 29 ottobre ore 18.30

ROMA-PARMA, mercoledì 29 ottobre ore 18.30 (SKY)

BOLOGNA-TORINO, mercoledì 29 ottobre ore 20.45

GENOA-CREMONESE, mercoledì 29 ottobre ore 20.45

INTER-FIORENTINA, mercoledì 29 ottobre ore 20.45 (SKY)

CAGLIARI-SASSUOLO, giovedì 30 ottobre ore 18.30

PISA-LAZIO, giovedì 30 ottobre ore 20.45 (SKY)

10^ GIORNATA (1-3 NOVEMBRE 2025)

UDINESE-ATALANTA, sabato 1 novembre ore 15

NAPOLI-COMO, sabato 1 novembre ore 18

CREMONESE-JUVENTUS, sabato 1 novembre ore 20.45 (SKY)

VERONA-INTER, domenica 2 novembre ore 12.30 

FIORENTINA-LECCE, domenica 2 novembre ore 15 

TORINO-PISA, domenica 2 novembre ore 15

PARMA-BOLOGNA, domenica 2 novembre ore 18 (SKY)

MILAN-ROMA, domenica 2 novembre ore 20.45

SASSUOLO-GENOA, lunedì 3 novembre ore 18.30

LAZIO-CAGLIARI, lunedì 3 novembre ore 20.45 (SKY) 

11^ GIORNATA (7-9 NOVEMBRE 2025)

PISA-CREMONESE, venerdì 7 novembre ore 20.45 (SKY) 

COMO-CAGLIARI, sabato 8 novembre ore 15 

LECCE-VERONA, sabato 8 novembre ore 15

JUVENTUS-TORINO, sabato 8 novembre ore 18

PARMA-MILAN, sabato 8 novembre ore 20.45 (SKY)

ATALANTA-SASSUOLO, domenica 9 novembre ore 12.30 

GENOA-FIORENTINA, domenica 9 novembre ore 15 

BOLOGNA-NAPOLI, domenica 9 novembre ore 15

ROMA-UDINESE, domenica 9 novembre ore 18 (SKY)

INTER-LAZIO, domenica 9 novembre ore 20.45

12^ GIORNATA (22-24 NOVEMBRE 2025)

CAGLIARI-GENOA, sabato 22 novembre ore 15

UDINESE-BOLOGNA, sabato 22 novembre ore 15

FIORENTINA-JUVENTUS, sabato 22 novembre ore 18

NAPOLI-ATALANTA, sabato 22 novembre ore 20.45 (SKY)

VERONA-PARMA, domenica 23 novembre ore 12.30 

CREMONESE-ROMA, domenica 23 novembre ore 15 

LAZIO-LECCE, domenica 23 novembre ore 18 (SKY)

INTER-MILAN, domenica 23 novembre ore 20.45

TORINO-COMO, lunedì 24 novembre ore 18.30 (SKY) 

SASSUOLO-PISA, lunedì 24 novembre ore 20.45 

Questo articolo è redatto da Lalaziosiamonoi.it. La riproduzione, anche parziale, dell’articolo senza citazione è vietata. I trasgressori saranno perseguibili a norma di legge. Per tutte le notizie, mercato, interviste, esclusive e aggiornamenti in tempo reale sul mondo Lazio seguite Lalaziosiamonoi.it sul portale, sulla nostra app e su tutti i nostri social. Il sito web più letto dai tifosi della Lazio since 2008.