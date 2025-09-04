Lazio | Sarri ritrova Romagnoli, Isaksen e Vecino: il punto sui rientri

RASSEGNA STAMPA - Niente acquisti per la Lazio, con Sarri dunque che è costretto a trovarli in casa. Dopo la sosta, il tecnico potrà contare su due ritorni pesanti: Romagnoli, che ha scontato le due giornate di squalifica, e Isaksen, finalmente guarito del tutto dalla mononucleosi e pronto a scendere nuovamente in campo. Entrambi hanno saltato l’avvio di campionato e ora si candidano a titolari quasi inamovibili. Come scrive il Messaggero, è atteso anche Vecino, fermo in allenamento ma pronto a rientrare venerdì: con lui c’è Belahyane in corsa per un posto a centrocampo, dove fin qui Dele-Bashiru è apparso spaesato.

Per Sarri il rientro di Romagnoli è vitale: con Patric ai box e Gigot fuori lista, ha dovuto adattarsi a solo Gila e Provstgaard, che comunque non hanno sfigurato. L’ex Milan è il difensore che più rapidamente ha assimilato i principi del tecnico, tanto da guidare la retroguardia biancoceleste nell’anno del secondo posto in Serie A, quando la Lazio chiuse con la quarta miglior difesa d’Europa. Con Baroni ha riscoperto anche il vizio del gol (5 reti), ma ora la priorità è blindare il reparto arretrato. Da recuperare sul piano mentale, invece, Vecino: le noie fisiche e le sole cinque presenze in nove mesi lo hanno frenato, ma con Sarri resta un giocatore chiave per l’equilibrio della mediana.

