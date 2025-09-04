Lazio, Dele-Bashiru: "Con Sarri si può crescere! Spero di fare dieci gol e..."

Direttamente dal ritiro della Nigeria, il centrocampista della Lazio Fisayo Dele-Bashiru ha parlato ai microfoni di sure975fm.com. Di seguito le sue dichiarazioni sulla stagione e sull'arrivo di Sarri in panchina: "Sarri è certamente uno dei migliori allenatori in circolazione, lavora ad alti livelli da tanti anni ormai. Conosce perfettamente il gioco, con lui si può migliorare davvero tanto se si lavora duramente. Sono molto contento che sia il mio allenatore alla Lazio quest'anno. Sono molto curioso di vedere dove arriveremo. Il mio obiettivo in questa stagione è giocare più partite possibili e fare tanta esperienza con un grande mister. E magari anche arrivare a dieci gol e cinque assist".

