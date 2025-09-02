Calciomercato Lazio | Dal Brasile: "Ecco perché il Flamengo voleva Castellanos..."

Due assist e un gol per scrollarsi di dosso le critiche e prendersi l’attacco della Lazio. La serata dell’Olimpico è stata speciale per il Taty che, in estate, era finito sotto i riflettori del Flamengo.

I brasiliani hanno più volte provato a convincere la Lazio che però, dal giorno zero, non ha mai aperto le porte alla cessione dell’argentino. La società, biancoceleste, di fatto non avrebbe comunque preso in considerazione offerte inferiori ai 40 milioni con il Flamengo che non si è mai spinto oltre il 25.

Come riportano dal Brasile il club si era mosso nei confronti del Taty dopo le prestazioni non esaltanti del classe ’97 Pedro che ha guidato l’attacco al Mondiale per Club. Nell’ultimo periodo l’attaccante è tornato a fornire buone prestazioni e, per questo, il monacato arrivo dell’attaccante della Lazio pesa un po’ meno.

Questo articolo è redatto da Lalaziosiamonoi.it. La riproduzione, anche parziale, dell’articolo senza citazione è vietata. I trasgressori saranno perseguibili a norma di legge. Per tutte le notizie, mercato, interviste, esclusive e aggiornamenti in tempo reale sul mondo Lazio seguite Lalaziosiamonoi.it sul portale, sulla nostra app e su tutti i nostri social. Il sito web più letto dai tifosi della Lazio since 2008.