Lazio, Noslin è in crescita e attende il suo momento: Sarri crede in lui

RASSEGNA STAMPA - Nonostante in estate sembrasse vicino all'addio, Tijjani Noslin può ancora riscrivere la sua storia in biancoceleste. Messo alla porta dopo una prima annata deludente, l'olandese è rimasto anche a causa del blocco del mercato che ha impedito l'arrivo di nuovi rinforzi e ora potrebbe avere una seconda chance per dimostrare il suo valore. Sarri lo considera un profilo su cui poter mettere mano e che, continuando a crescere come sta facendo, potrebbe ritagliarsi un ruolo nei suoi schemi.

Durante l'estate, Mau ha colto segnali positivi da parte dell'attaccante, che lo hanno convinto a volerci lavorare su per provare a tirarne fuori il reale potenziale. I migliori sprazzi di Noslin sono arrivati nell'amichevole contro l'Avellino, quando si procurò un rigore al 92' che valse la vittoria, e in quella vinta 2-0 contro l'Atromitos, quando aprì le marcature con un bel colpo di testa. Secondo il Corriere dello Sport, Sarri è intrigato dalla sua versatilità e dalle sue caratteristiche, ma è consapevole che serve tempo perché riesca ad apprendere tutti quei movimenti, tempi di inserimento e quelle letture che nel suo gioco sono imprescindibili.

A dicembre, la Lazio resterà per un mese orfana di Dia a causa della Coppa d'Africa, altro motivo che ha spinto il club a trattenere l'ex Verona. In quel periodo Noslin rappresenterà l'unica alternativa a Castellanos e sarà importante averlo pronto ad incidere. Nel frattempo dovrà continuare a lavorare, consapevole che Sarri crede in lui e che le occasioni per mettersi in mostra arriveranno.

