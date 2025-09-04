Lazio, la nuova vita di Belahyane e Provstgaard: sono loro i rinforzi per Sarri

RASSEGNA STAMPA - In un'estate priva di nuovi arrivi, Oliver Provstgaard e Reda Belahyane possono essere i rinforzi che Sarri si aspettava. Arrivati alla Lazio lo scorso gennaio, con Baroni hanno visto il campo col contagocce, totalizzando appena due apparizioni nel caso del danese e sei per il marocchino. Con Sarri la musica sembra essere cambiata e i due hanno già avuto delle chance per dimostrare il loro reale valore.

Secondo La Gazzetta dello Sport, dietro la decisione di puntare nuovamente sui due ragazzi non ci sarebbe solo il blocco del mercato, ma anche prospettive legate alla loro giovane età: 22 anni per Provstgaard e 21 per Belahyane. Entrambi hanno il potenziale per crescere e quanto dimostrato nelle prime due giornate sembra dare ragione a Mau. Il danese è partito titolare contro Como e Verona, gare nelle quali ha ben figurato al fianco di Gila, dimostrando grande attenzione e personalità nell'impostare dal basso. Il rientro di Romagnoli dalla squalifica lo costringerà a tornare in panchina, ma è certo che Sarri lo terrà in alta considerazione, schierandolo nuovamente.

Discorso simile per il franco-marocchino, che contro il Verona ha servito un assist a Dia dopo essere subentrato dalla panchina. Sarri lo ha spostato da regista a mezzala, notandone le capacità di inserimento, ed è in questo ruolo che potrebbe ritagliarsi un ruolo sempre più importante negli schemi biancocelesti. Dopo sei mesi passati nella penombra con Baroni, per Provstgaard e Belahyane è arrivato il momento di splendere.

