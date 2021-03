Lazio, la difesa subisce troppo: solo la Roma fa peggio tra le big

RASSEGNA STAMPA - La difesa è il vero punto debole della Lazio di Simone Inzaghi versione 2020/21. L'affidabilità del reparto arretrato, infatti, era stato uno delle caratteristiche che appena dodici mesi fa avevano lanciato le aquile nelle zone altissime della classifica in piena lotta per il titolo per due terzi del campionato. In questa stagione, invece, la retroguardia ha ballato troppo tra errori individuali (tanti) e gli infortuni che hanno costretto il mister a rivoluzionare più volte il terzetto. Ben dieci diversi (undici se si conta anche la formazione contro il Torino nel match mai disputato), ma soprattutto con Luiz Felipe, Acerbi e Radu che hanno giocato insieme appena quattro partite. Come sottolinea l'edizione odierna de Il Messaggero, con loro tre dal primo minuto sono arrivate quattro vittorie con Crotone, Spezia, Parma e Roma. Soprattutto in quattro match, la Lazio ha subito solo una rete. Diverso il discorso generale con 37 reti subite. Tra le big solo la Roma ha fatto peggio con 40, ma ha giocato una gara in più e vanta numeri decisamente migliori nei gol fatti (51 contro 42). In molti, poi, si sono chiesti che fine abbia fatto Musacchio. L'argentino, dopo aver fatto bene con Atalanta, Cagliari e Sampdoria, ha commesso il sanguinoso errore contro il Bayern Monaco che ha aperto la strada ai tedeschi ed è sparito dal campo. Inzaghi non gli ha concesso più nemmeno un minuto in campo. Le clausole del suo contratto prevedono un rinnovo biennale in caso di arrivo a dieci presenze, ma attualmente l'ex Milan è a quattro. Inoltre le valutazioni, in ogni caso, saranno della società a fine stagione che metterà sulla bilancia anche esperienza, temperamento e qualità prima di prendere una decisione.