Lazio, Muriqi (e non solo) in Paideia: scattano le visite mediche - FOTO&VIDEO

Saltata la trattativa con il Bruges, Muriqi ha fatto ritorno a Roma. L’attaccante è atteso in Paideia per sottoporsi alle visite mediche…

Fonte: Dal nostro inviato: Niccolò Di Leo- Lalaziosiamonoi.it

AGGIORNAMENTO ORE 11:06 - Ecco Riza Durmisi. Giacca di pelle e trolley, l'ex Betis entra nella clinica per sottoporsi alle visite. L'esterno cerca una nuova avventura lontano dalla Capitale.

AGGIORNAMENTO ORE 11:00 - All'appello mancano Cicerelli, Durmisi e Casasola.

AGGIORNAMENTO ORE 10:53 - A bordo della sua Smart, ecco Cristiano Lombardi. L'ex Primavera, di ritorno dall'esperienza alla Reggina, entra in Paideia.

AGGIORNAMENTO ORE 10:43 - Arriva anche Mattia Novella.

AGGIORNAMENTO ORE 10:25 - Tocca ad Alessandro Rossi. L'attaccante, di ritorno dal prestito al Monopoli, giunge nella strutture per gli esami.

AGGIORNAMENTO ORE 10:04 - Anche Fares lascia la Paideia dopo i test svolti.

AGGIORNAMENTO 0RE 9:50 - Muriqi lascia la Paideia e risponde a chi gli chiede del suo futuro. "Rimani?" Netta la risposta del kosovaro: "No". CLICCA QUI PER IL VIDEO Dietro l'attaccante lascia la clinica anche Armini che dice Forza Lazio ai presenti.

AGGIORNAMENTO ORE 9:40 - Tocca anche a Morrone e Marino arrivare in clinica e iniziare le visite mediche.

AGGIORNAMENTO ORE 09:31 - Alla spicciolata arrivano tutti i calciatori in Paideia. Mohamed Fares vuole riprendersi dopo l'infortunio al ginocchio subito a Torino. Dopo l'algerino ecco arrivare insieme Escalante e Jony, con l'asturiano che non è ancora riuscito a svincolarsi per tornare allo Sporting Gijon.

AGGIORNAMENTO ORE 09:25 - Arriva anche Luca Falbo per le visite mediche. Intanto Muriqi conferma che non partirà alla volta di Auronzo di Cadore.

AGGIORNAMENTO ORE 08:38 - Non solo Muriqi, in Paideia sono in programma anche le visite dei tanti calciatori rientrati dai prestiti e in cerca di sistemazione. Il primo ad arrivare è Nicolò Armini. Il difensore, dopo la stagione vissuta a Piacenza, arriva in clinica per svolgere i test. Nei prossimi giorni si capirà se lui e gli altri, o magari solo alcuni di loro, saliranno ad Auronzo o si alleneranno a Formello. (CLICCA QUI PER IL VIDEO)

Sembrava tutto fatto per il trasferimento di Vedat Muriqi dalla Lazio al Bruges, poi l’imprevisto. Il club belga ha avuto un ripensamento e ha chiesto alla Lazio un cambio di formula: passando dal titolo definitivo al prestito con diritto di riscatto. La società biancoceleste non ha accettato e la trattativa è saltata. Per questa ragione l'attaccante kosovaro è in clinica Paideia per sottoporsi alle visite mediche con la Lazio, prima di riprendere gli allenamenti in attesa di conoscere il suo futuro. Poco prima delle 8 il calciatore è arrivato nella struttura e dopo il tampone di rito, ha iniziato le visite. Occhiali da sole, jeans corti, tshirt e borsone nero, il calciatore attende nuove notizie.