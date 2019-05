Lazio, non per tutti è già vacanza: ecco i 9 nazionali biancocelesti

Torino - Lazio, 38ª fatica di campionato, l'ultima di una lunga stagione per i biancocelesti. Sono 51 le partite disputate dalla squadra di Inzaghi quest'anno, un'infinità di impegni che hanno spremuto tutte le energie da una rosa che si godrà il meritato riposo. Almeno in parte. Perché ben 9 laziali sono stati convocati con le rispettive nazionali. Gli si chiede uno sforzo in più, per concludere al meglio l'annata sportiva e poter ricaricare le batterie quest'estate con maggiore serenità.

ITALIA - Uno di quelli che ne avrà bisogno è sicuramente Ciro Immobile, tornato al gol contro i granata e voglioso di confermarsi – e riscattarsi – con la maglia della Nazionale. Insieme a lui torna in azzurro anche Francesco Acerbi, riconoscimento dovuto e meritato per uno dei migliori difensori della passata Serie A. Ma non solo. Pur non avendo fatto parte della rosa in questi sei mesi, Murgia rimane a tutti gli effetti un giocatore della Lazio. E anche l'eroe di Supercoppa è stato convocato da Di Biagio per il pre-ritiro dell'Under 21 che si svolgerà a Formello (dal 29 maggio all'8 giugno) in vista degli europei di categoria. Il centrocampista in prestito alla SPAL fa parte dei 26 pre-convocati del ct, la lista dei 23 definitivi verrà svelata dopo il ritiro, ma con tutta probabilità dovrebbe farne parte anche Murgia.

GLI ALTRI LAZIONALI - Passando ai giocatori stranieri, Pedro Neto sta disputando il Mondiale U20 con il suo Portogallo ed è subentrato per 15 minuti nella vittoria di misura contro la Corea del Sud della prima giornata. Mancano ancora le partite del girone contro Argentina e Sudafrica, ma - ovviamente - la speranza dell'esterno ex Braga è quella di continuare il torneo fino in fondo. Nella Croazia invece trova posto Badelj: il centrocampista, in attesa di conoscere il proprio futuro, vorrà chiudere al meglio un'annata non particolarmente fortunata. Chiamata in nazionale anche per Durmisi (Danimarca), Milinkovic-Savic (Serbia), Marusic (Montenegro), e Bastos (Angola, è stato pre-convocato per la Coppa d'Africa che si tiene in Egitto dal 21 giugno al 19 luglio). Al contrario, niente Brasile per Luiz Felipe: il numero 3 della Lazio ha riportato una lesione muscolare e dovrà saltare il torneo di Tolone con la selezione pre-olimpica verdeoro. Così come Strakosha, gli acciacchi delle ultime settimane non sono ancora rientrati e Reja ha preferito lasciarlo a casa, in questo momento sta facendo riabilitazione. Tutti gli altri, tranne Bastos e Neto, saranno impegnati nelle partite di qualificazione ai prossimi Europei (e/o amichevoli). Di seguito, ecco l'elenco completo degli impegni:

IMMOBILE & ACERBI

Grecia-Italia, sabato 8 giugno ore 20:45, Stadio Olimpico di Atene (Grecia). Qualificazioni europee.

Italia-Bosnia ed Erzegovina, martedì 11 giugno ore 20:45, Allianz Stadium (Italia). Qualificazioni europee.

MURGIA

Pre-ritiro a Formello (dal 29 maggio all'8 giugno) in vista degli Europei Under 21

BADELJ

Croazia-Galles, sabato 8 giugno ore 15:00, Stadion Gradski vrt (Croazia). Qualificazioni europee.

Croazia-Tunisia, martedì 11 giugno ore 20:45, Stadion Andelko Herjavek (Croazia). Amichevole.

MILINKOVIC-SAVIC

Ucraina-Serbia, venerdì 7 giugno ore 20:45, Arena Lviv (Ucraina). Qualificazioni europee.

Serbia-Lituania, lunedì 10 giugno ore 20:45, Stadio Rajko Mitic (Serbia). Qualificazioni europee.

MARUSIC

Montenegro-Kosovo, venerdì 7 giugno ore 20:45, Pod Goricom (Montenegro). Qualificazioni europee.

Repubblica Ceca-Montenegro, lunedì 10 giugno ore 20:45, Androv Stadion (Repubblica Ceca). Qualificazioni europee.

DURMISI

Danimarca-Irlanda, venerdì 7 giugno ore 20:45, Stadio Parken (Danimarca). Qualificazioni europee.

Danimarca-Georgia, lunedì 10 giugno ore 20:45, Stadio Parken (Danimarca). Qualificazioni europee.

BASTOS

Angola-Guinea Bissau, lunedì 10 giugno, orario e stadio da definire. Amichevole

Fase a gironi Coppa d'Africa (si terrà in Egitto)

Tunisia-Angola, lunedì 24 giugno ore 19:00, New Suez Stadium.

Mauritania-Angola, sabato 29 giugno ore 16:30, New Suez Stadium.

Angola-Mali, martedì 2 luglio ore 21:00, Ismailia Stadium.

PEDRO NETO

Mondiale U20 (si tiene in Polonia)

Portogallo-Argentina, martedì 28 maggio ore 18:00, Stadion Miejski di Bielsko-Biala.

Sudafrica-Portogallo venerdì 31 maggio ore 20.30, Stadion Miejski di Bielsko-Biala.

