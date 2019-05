Brasile U20, Luiz Felipe costretto al forfait: il sostituto del difensore della Lazio

Luiz Felipe ha chiuso la stagione con un infortunio muscolare in Lazio - Bologna. Un guaio pesante per il difensore biancoceleste, che dovrà rinunciare a un appuntamento a cui teneva molto. Salterà il Torneo di Tolone, per il quale era stato convocato della Seleção Under 20. La stampa brasiliana ha ufficializzato la scelta del ct André Jardine, che ha sostituito il laziale con Adryelson dello Sport Recife. Grande dispiacere per Luiz Felipe, che a marzo aveva rinunciato alla convocazione dell’Italia Under 21, scegliendo di competere per una casacca della Seleção.

