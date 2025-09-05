Lazio, Romagnoli pronto al rientro: nella testa c'è già il derby

RASSEGNA STAMPA - Romagnoli scalda i motori. Costretto a saltare le prime due gare stagionali a causa della squalifica rimediata all'ultima giornata dello scorso campionato, il difensore è ora pronto a tornare in campo dopo la sosta nella sfida di Reggio Emilia contro il Sassuolo. Sostituito da un positivo Provstgaard nei match contro Como e Verona, ora Alessio è pronto a riprendersi il suo ruolo di leader del reparto arretrato biancoceleste.

Come sottolineato dal Corriere dello Sport, l'attesa più grande di Romagnoli è quella legata al suo debutto stagionale all'Olimpico, che coinciderà con il derby contro la Roma. Per lui, romano e laziale, la stracittadina è una sfida diversa da tutte le altre, ma prima ci sarà di mezzo quella in trasferta contro i neroverdi, nella quale sarà importante dare continuità a quanto fatto contro il Verona.

