Joe Hart contesta Luis Enrique e difende Donnarumma: "È più che capace!"

L'ex portiere della Nazionale inglese, Joe Hart, interviene sul trasferimento di Gianluigi Donnarumma dal Paris Saint-Germain al Manchester City. Uno degli acquisti di lusso di questa sessione estiva di mercato, soprattutto per le motivazioni ufficiali che hanno accompagnato il suo accompagnamento alla porta in casa parigina.

Una su tutte: il tecnico Luis Enrique ha parlato apertamente della decisione puramente tecnica, dovuta alla maggior capacità di gioco con i piedi da parte del nuovo arrivato dal Lille, Lucas Chevalier.

Grande stupore in merito da parte di Joe Hart, che parlando alla BBC ha spiegato: "Non posso che pensare a quello che Donnarumma ha fatto. Ed è capace di giocare con i piedi. È più che capace di farlo! Parliamo di un ragazzo che ha esordito in una squadra come il Milan a 16 anni. Era solo un ragazzino. Poi va al Paris Saint-Germain e vince la prima Champions League della storia del club. Io sono contento che sia venuto in Premier League, è un trasferimento positivo. Pep sa che è un giocatore di classe mondiale".

