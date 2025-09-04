Ex Lazio | Lo strano caso di Maximiano: cos'è successo all’Almeria

TUTTOmercatoWEB.com

Luis Maximiano, 26 anni, rischia l’addio all’Almería dopo due stagioni da titolare. Il portiere portoghese, acquistato per 8,1 milioni dalla Lazio e legato al club spagnolo da un contratto fino al 2029, come raccontano i media spagnoli, è scivolato al ruolo di terzo portiere dietro Andrés Fernández e Fernando Martínez. Con 64 presenze, 110 gol subiti e 13 clean sheet, ora il club andaluso punta a liberarsi del suo ingaggio per alleggerire il monte salari.

La rottura è stata evidente in allenamento, con un confronto teso tra il tecnico Rubi e l’ex biancoceleste sotto gli occhi della squadra. Con il mercato spagnolo chiuso, restano aperte piste all’estero: Messico, Turchia, Grecia, Russia, Portogallo, Qatar, Emirati Arabi e soprattutto Arabia Saudita, dove l’Al-Fateh ha già mostrato interesse.

Per l’Almería la cessione è diventata una priorità e dunque per Maximiano, dopo l’esperienza alla Lazio e la parentesi spagnola, si profila un futuro lontano dall’Europa più competitiva, in cerca di rilancio.