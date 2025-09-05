Atalanta, infortunio Scamacca: ecco l'esito degli esami
Non c'è tregua per Gianluca Scamacca. Convocato in Nazionale da Gattuso, l'attaccante dell'Atalanta è stato costretto a lasciare il ritiro di Coverciano a causa di un fastidio al ginocchio, a seguito del quale si è sottoposto ad esami strumentali. Secondo quanto riportato da Gianluca Di Marzio, il centravanti avrebbe riportato una patologia infiammatoria al ginocchio sinistro da sovraccarico articolare. I tempi di recupero del giocatore restano da definire, ma la sua presenza nella sfida contro il Lecce al termine della sosta sembra improbabile.
Questo articolo è redatto da Lalaziosiamonoi.it. La riproduzione, anche parziale, dell’articolo senza citazione è vietata. I trasgressori saranno perseguibili a norma di legge. Per tutte le notizie, mercato, interviste, esclusive e aggiornamenti in tempo reale sul mondo Lazio seguite Lalaziosiamonoi.it sul portale, sulla nostra app e su tutti i nostri social. Il sito web più letto dai tifosi della Lazio since 2008.