Portogallo, il ct Martinez su Nuno Tavares: "Vi spiego perché l'ho convocato"
05.09.2025 17:00 di Andrea Castellano Twitter: @@ICast03
Nuno Tavares convocato dal Portogallo. Il terzino della Lazio è stato chiamato dopo l'infortunio di Diogo Dalot, che è stato costretto a lasciare il ritiro della Nazionale. In conferenza stampa, il ct Roberto Martinez ha spiegato la sua scelta in vista delle gare valide per la qualificazione al prossimo Mondiale. Di seguito le sue parole: "Nuno Tavares è stato convocato perché era l'unico giocatore in grado, in un solo allenamento, di applicare i concetti su cui abbiamo lavorato in precedenza, in particolare durante le Final Four della Nations League".