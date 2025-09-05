Lazio Bezzi: "Le prime due giornate hanno detto tutto e il contrario di tutto"
Stop ai campionati e spazio alle Nazionali. Anche se la stagione è appena iniziata le prime due giornate di Serie A hanno già detto qualcosa soprattutto in casa Lazio. Alla brutta prestazione contro il Como la squadra di Sarri ha infatti risposto con una convincente prestazione contro il Verona.
Sul tema ecco le parole di Gianni Bezzi ai microfoni di TMW Radio: "Dopo la seconda partita posso dire che si è visto qualcosa. Le prime due giornate hanno detto tutto il contrario di tutto".
