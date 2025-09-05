Lazio, Agostinelli: "Sarri, gestione autorevole. Ha la squadra in pugno"

Ai microfoni di Radiosei, l'ex calciatore Andrea Agostinelli ha parlato della nuova Lazio di Sarri dopo le prime due partite di campionato contro Como e Verona. In particolare si è soffermato sulla gestione del tecnico soprattutto a livello comunicativo. Di seguito le sue dichiarazioni: “La gestione pubblica della situazione Lazio da parte di Sarri è come sempre autorevole. Lui sa come comportarsi con la stampa e con il tifoso, così come sa quando può fare una battuta nei confronti della società. La sensazione è che abbia in pugno la squadra e la stia gestendo molto bene. Il migliore che la società poteva prendere, dopo aver chiuso il rapporto con Baroni, era Sarri".

"Lui è un caratteriale, scaltro ed esperto, ma soprattutto ha ancora fame. E’ talmente vero che pensiamo lo sia in ogni sua dichiarazione. E per questo ha una presa che fa sempre discutere. Lo conosciamo bene a livello comunicativo, è sempre uno di quelli che attrae e crea interesse. Con altri allenatori non è così. Dal punto di vista tecnico-tattico mi ripeto. Ho gradito vedere contro il Verona una squadra molto verticale che si è resa pericolosa. Inoltre, ho notato già una cura particolare della fase difensiva”.

