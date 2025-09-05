Lazio, Caicedo ringrazia il club per gli auguri: la reazione social
Felipe Caicedo oggi ha compiuto 37 anni. L'ex attaccante della Lazio, protagonista in biancoceleste soprattutto per i suoi gol all'ultimo secondo che hanno fatto gioire i tifosi laziali, è stato inondato di messaggi d'affetto tra i quali anche quello della Lazio che, sui propri canali social, ha pubblicato un video tutto dedicato al 'Panterone'. Video al quale Caicedo ha reagito ringraziando con due cuori celesti, a conferma del suo affetto nei confronti del club probabilmente più importante della sua carriera.
