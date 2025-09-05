Calciomercato Lazio | Lotito al lavoro per Insigne: atteso un nuovo incontro

TUTTOmercatoWEB.com

RASSEGNA STAMPA - La Lazio continua a lavorare al possibile ritorno in Serie A di Lorenzo Insigne. Dopo un'estate inoperosa dal punto dei vista dei colpi in entrata a causa del blocco del mercato, il club biancoceleste vorrebbe rinforzare la rosa a disposizione di Sarri con l'ex Napoli, rimasto svincolato dopo l'esperienza a Toronto, ma restano ancora dei vincoli.

Il presidente Claudio Lotito si sta adoperando per ottenere lo sblocco totale del mercato in vista di gennaio, senza il quale la Lazio potrebbe acquistare solo cedendo alle stesse cifre. Come riportato dal Corriere dello Sport, il patron biancoceleste farà rientro da Cortina nel weekend e, oltre a voler chiudere il prima possibile per un nuovo sponsor, vorrebbe anche trovare una soluzione per l'arrivo di Insigne. L'ingaggio del giocatore resta un rebus, motivo per cui sarà necessario un nuovo incontro tra le due parti per trovare un accordo. L'esterno potrebbe legarsi ai biancocelesti fino a giugno con un'opzione per il 2026, ma per lo stipendio bisognerà rispettare parametri stringenti, visto che servirà stare entro la soglia dell'80 per cento tra spese e ricavi.

Altro nodo da sciogliere è quello legato alla tempistica. Insigne dovrebbe essere disposto ad aspettare fino a gennaio, con la possibilità, nel frattempo, di iniziarsi ad allenare a Formello, invece che in solitaria come sta già facendo. Il club potrebbe provare a chiedere l'autorizzazione per il tesseramento a dicembre, prima dell'apertura effettiva della finestra invernale, ma resta un'ipotesi remota, visto che lo stesso ds Fabiani ha chiarito come il club intenda rispettare le norme vigenti. Nuove informazioni relative al prossimo mercato arriveranno solo nella seconda metà di novembre. Nel frattempo bisognerà trovare un accordo con Lorenzo, così da restituire a Sarri quello che è stato un suo pupillo.

