Italia, i convocati di Gattuso per l'Estonia: assenti in quattro
Si avvicina Italia - Estonia, l'esordio di Gattuso in panchina. Sono quattro i calciatori non convocati dal ct azzurro, ovvero Carnesecchi, Leoni, Fabbian e Maldini. Non ci sarà nemmeno Scamacca, che ha già lasciato il ritiro di Coverciano per un problema fisico. Ecco i 23 giocatori a disposizione.
Portieri: Donnarumma, Meret, Vicario.
Difensori: Bellanova, Dimarco, Gatti, Calafiori, Cambiaso, Bastoni, Di Lorenzo, Mancini.
Centrocampisti: Locatelli, Rovella, Tonali, Frattesi, Orsolini, Barella.
Attaccanti: Politano, Retegui, Raspadori, Kean, Pio Esposito, Zaccagni.
