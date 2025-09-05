Us Open 2025, Sinner-Auger-Aliassime: orario e dove vedere la semifinale
Cresce l’attesa in vista della semifinale degli Us Open 2025 tra Jannik Sinner e Auger-Aliassime. Il numero uno al mondo, dopo aver battuto Musetti nel derby azzurro, sfiderà il canadese che invece ha eliminato l’australiano Alex De Minaur... CLICCA TRA LE FRECCE PER LEGGERE LA NOTIZIA > SEMIFINALE US OPEN <
