Lazio, è il compleanno di Caicedo: gli auguri del club - VIDEO
Felipe Caicedo compie oggi 37 anni. Nelle sue quattro stagioni in biancoceleste, l'attaccante ha totalizzato 139 presenze e 33 gol, diventando un vero e proprio idolo dei tifosi, soprattutto per i suoi numerosi gol nei minuti finali di partita. Nel giorno del suo compleanno, la Lazio ha voluto fargli gli auguri pubblicando sul proprio profilo X un video celebrativo con alcune delle sue reti più iconiche.
Buon compleanno, @FelipaoCaicedo #AvantiLazio pic.twitter.com/yXZHh2TEUx— S.S.Lazio (@OfficialSSLazio) September 5, 2025
