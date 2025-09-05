Genoa, Masini parla della Lazio: “Contro il Como partita difficile…”

Lunga intervista ai taccuini di Tuttosport per Pietro Masini del Genoa, che alla prossima giornata sfiderà il Como. Proprio riguardo alla squadra di Fabregas, il centrocampista ha parlato della vittoria all’esordio in campionato contro la Lazio di Sarri. Di seguito le sue parole in merito: “Il Como? Di sicuro è una squadra con una grande struttura societaria dietro, che ha speso tanto ed ha preso giocatori di qualità. Sarà difficile. Abbiamo visto la Lazio che ha fatto una partita difficile. Noi andremo con le nostre idee e cercheremo di fare il massimo. Sappiamo che il calendario non è facile. Ma come dice il mister noi dobbiamo affrontare ogni partita per cercare di vincerla. Poi a fine anno vedremo dove saremo”.

