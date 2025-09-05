Inter, Zanetti: "Ricorderò sempre la mia ultima gara contro la Lazio"
A trent'anni dal suo approdo all'Inter, Javier Zanetti si è raccontato in una lunga intervista rilasciata ai canali ufficiali del club nerazzurro. Tra le altre cose, l'argentino ha ricordato l'ultima partita disputata in carriera, giocata a San Siro contro la Lazio di Reja. Queste le sue parole: "Me la porterò dentro sempre. I compagni mi avevano fatto la sorpresa dello striscione, lo stadio, i bambini con la numero 4. Più passavano i minuti e più mi rendevo conto che stava arrivando la fine. Mi resterà il grande amore nei miei confronti".
