Italia - Estonia, tutto esaurito a Bergamo: il dato sui presenti allo stadio
Carica azzurra. Manca sempre meno a Italia - Estonia, gara valida per il girone di qualificazione al prossimo Mondiale. La squadra del nuovo ct azzurro Gennaro Gattuso giocherà a Bergamo in uno stadio tutto esaurito: come riportato da La Gazzetta dello Sport, infatti, saranno oltre 20mila gli spettatori presenti, con i biglietti polverizzati già da martedì.
Questo articolo è redatto da Lalaziosiamonoi.it. La riproduzione, anche parziale, dell’articolo senza citazione è vietata. I trasgressori saranno perseguibili a norma di legge. Per tutte le notizie, mercato, interviste, esclusive e aggiornamenti in tempo reale sul mondo Lazio seguite Lalaziosiamonoi.it sul portale, sulla nostra app e su tutti i nostri social. Il sito web più letto dai tifosi della Lazio since 2008.