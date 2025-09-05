PRIMAVERA | Anticipi e posticipi dalla 5ª alla 9ª giornata: quando gioca la Lazio
La Lega Serie A ha reso noti gli anticipi e i posticipi del campionato di Primavera 1 dalla quinta alla nona giornata. Di seguito il calendario con i prossimi impegni della Lazio di Punzi.
5ª giornata
Lazio Primavera - Monza: lunedì 22 settembre, ore 11:00.
6ª giornata
Lecce - Lazio Primavera: domenica 28 settembre, ore 11:00.
7ª giornata
Lazio Primavera - Inter: sabato 4 ottobre, ore 11:00
8ª giornata
Cesena - Lazio Primavera: domenica 19 ottobre, ore 11:00
9ª giornata
Juventus - Lazio Primavera: domenica 26 ottobre, ore 11:00
Questo articolo è redatto da Lalaziosiamonoi.it. La riproduzione, anche parziale, dell’articolo senza citazione è vietata. I trasgressori saranno perseguibili a norma di legge. Per tutte le notizie, mercato, interviste, esclusive e aggiornamenti in tempo reale sul mondo Lazio seguite Lalaziosiamonoi.it sul portale, sulla nostra app e su tutti i nostri social. Il sito web più letto dai tifosi della Lazio since 2008.