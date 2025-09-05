Torino, Baroni: "Sono un uomo concreto, non cerco scommesse"
Raggiunto dai microfoni di Sky Sport l'ex allenatore della Lazio, oggi al Torino, Marco Baroni si è soffermato su questo inizio stagione dei granata: "La scommessa più grande in questa stagione? Io sono un uomo concreto. Non cerco scommesse, non ho mai scommesso in vita mia. Devo lavorare forte per creare valore in questa squadra".
Su Milinkovic-Savic invece: "Milinkovic va ringraziato per il percorso fatto insieme anche se breve: teneva alla maglia, è stato concentrato e rimasto con noi fino all’ultimo minuto".
