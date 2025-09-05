Italia-Estonia, formazioni ufficiali: le scelte di Gattuso su Zaccagni e Rovella

Fonte: Lalaziosiamonoi.it

Sono state diramate le formazioni ufficiali di Italia-Estonia, sfida valida per il gruppo I di qualificazione alla prossima Coppa del Mondo. Gennaro Gattuso conferma un undici decisamente offensivo con Kean e Retegui insieme e Politano e Zaccagni a supporto. Barella e Tonali i due mediani, Calafiori e Bastoni i centrali davanti a capitan Donnarumma. Di Lorenzo e Dimarco i terzini. Di seguito gli undici ufficiali.

ITALIA (4-2-3-1): Donnarumma; Di Lorenzo, Calafiori, Bastoni, Dimarco; Barella, Tonali; Politano, Kean, Zaccagni; Retegui. A disp.: Meret, Vicario, Bellanova, Gatti, Locatelli, Rovella, Raspadori, Pio Esposito, Frattesi, Orsolini, Cambiaso, Mancini. CT. Gattuso.

ESTONIA (4-2-3-1): Hein; Schjonning-Larsen, Paskotsi, Kuusk, Saliste; Palumets, Shein; Kristal, Kait, Sinyaviskiy; Sappinen. A disp.: Igonen, Vallner, Peetson, Saarma, Anier, Yakovlev, Ainsalu, J Tamm, Miller, Tammik, Tur, Soomets. CT.: Henn.

ARBITRO: Joao Pinheiro (POR).

