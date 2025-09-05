WOMEN | Oliviero e il rinnovo: "Alla Lazio si sta bene, i tifosi sono passionali e..."

Elisabetta Oliviero, ai canali ufficiali del club, ha annunciato il rinnovo con la Lazio Women fino al 2027. Le sue parole: "Sto bene qui, sono molto contenta. Mi piace l’atmosfera, la voglia che c’è di lavorare e di ambire al futuro. I campi, bellissimi e tenuti bene sono la cosa che mi piace di più. La voglia di fare sempre un passo in più, una società importante che ci mette a disposizione tutto quello che ha dagli spogliatoi alle aree tecniche. Qui si sta bene”.

RENDIMENTO - “Faccio quello che posso, mi metto a disposizione della squadra. Sono sicura che quello che ho raccolto a livello personale sia in gran parte merito del lavoro fatto qui lo scorso anno. Questo club e questa squadra possono darmi tanto e io posso dare tanto a loro. È un lavoro in simbiosi, senza una qualsiasi parte di questo spogliatoio e di questa società non mi sarei mai tolta certe soddisfazioni”.

NAPOLI - “È stata una partita sofferta, abbiamo avuto tanta difficoltà. Il campionato ha alzato l’asticella, il livello delle singole giocatrici. Noi siamo con i lavori in corso, c’è da lavorare e trovare in campo le cose che chiede il mister. Ogni anno è a sé. Alla fine, per quanto difficile, l’abbiamo risolta grazie anche a chi è subentrato. La gara ci ha lasciato tanto e andiamo avanti per il nostro percorso. Abbiamo una forte consapevolezza di essere una squadra che ora è temuta, tutto merito di quanto fatto in campo. Abbiamo tanta voglia ed entusiasmo grazie anche alle nuove arrivate”.

MALIZIA - “Possiamo migliorare, ma ci siamo. Una po più di rabbia per fare meglio dello scorso anno la portiamo dentro. Nella stagione scorsa ci sono state gare in cui abbiamo creato tanto, ma sbagliavamo il passaggio. Essere più concrete è un obiettivo che ci poniamo. Mister? Parliamo bene di lui, ma si vede dal campo: siamo lo specchio di ciò che ci insegna. Mi ha sorpreso il fatto che abbiamo nuove combinazioni da insegnarci, stiamo imparando cose mai fatte prima. Questo fa venire voglia di giocare e imparare”.

TIFOSI - “Sono persone passionali, vivono la Lazio come una fede sopra ogni cosa e ti trasmettono questo amore infinito che hanno”.

RUOLO - "Ho sempre visto la linea vicino a me ed è sempre stato il mio posto, ma il miste ami sta facendo vedere cose in campo che non credevo possibili. La differenza tra cambio di passo e voler ricevere palla in determinati spazi. Per arrivare a fare il tuttocampista ho tante cose ancora da imparare. Il calcio evolve anche in base alle caratteristiche dei giocatori. Io ho più gamba, Zanoli più qualità. Sta all’allenatore e alle compagne trovare l’equilibrio”.

JUVE - LAZIO - "Lo scorso anno avremmo meritato di più. Non tutti lo ricordano ma io ho ancora i brividi. Quel rigore in Coppa Italia ci pesa ancora. È un episodio che ci ha insegnato tanto in una gara giocata alla perfezione. Ora ritroviamo la Juve e l’affrontiamo com qualsiasi altra squadra, il livello si è alzato tanto”.

COMPAGNE - “Cosa ho imparato da loro? Con gli occhi ho rubato tanto da giocatrici di grande livello, com Iannella che ha fatto il calcio vero. È stata la prima a trasmettermi i valori pe cil calcio, la determinazione, la voglia di fare. Questa estate poter lavorare con Girelli e Bonansea, con la stessa fame ogni giorni che mi ha lasciato qualcosa di umano. Le nuove alla Lazio? Stanno dando il massimo. Vernis non parla italiano ma si mette sempre a disposizione. Tutte fanno la loro parte anche se volte si ritroveranno un po’ confuse. Sono persone fantastiche”.

SONCIN - “Quest’anno è stato fondamentale nel riunire il gruppo e instaurare la volontà di fare qualcosa di buono insieme. È la cosa principale nel calcio, se si sta bene si raccoglie qualcosa magari”.

