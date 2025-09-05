Lazio, Rambaudi sicuro: "Non centrare l'Europa sarebbe un fallimento"

Roberto Rambaudi è intervenuto ai microfoni di Radiosei, ai quali, oltre a parlare della convocazione di Tavares in nazionale, ha detto la sua su quella che dovrà essere la stagione della Lazio. L'ex attaccante biancoceleste ha rimarcato come l'assenza dalle coppe non sia un vantaggio, chiarendo come la squadra di Sarri abbia il dovere di centrare un piazzamento europeo.

“Secondo me la convocazione di Tavares è positiva, così torna quello che era e con l’entusiasmo della chiamata della Nazionale, senza focalizzarsi troppo sulla fase difensiva (sorride, ndr). Da questo giocatore un allenatore si deve prendere il 110% da alcuni compiti. Poi ricordiamo che nel calcio conta vincere".

"Io penso che Sarri debba trovare la strada giusta, quella che poi abbiamo visto domenica. Non si deve pensare in base agli avversari, essere passivi. Occorre lo spartito giusto, quello che Sarri ha trovato a Napoli; è questo quello che mi piace. Non avere le coppe non è un vantaggio, perché ti permettono di crescere, fare esperienze, giocare più insieme. La competizione europea ti dà consapevolezza, entusiasmo. Lo scorso anno tante concause hanno portato al calo di rendimento, in primis il fatto di non aver aiutato la rosa, poi alcuni infortuni".

"Sarri parte da una base di crescita dei giocatori e lui deve riprendere quanto fatto lo scorso anno e moltiplicarlo. Migliorare significa partire dai riferimenti del passato. Devi migliorare la passata stagione, la Lazio ha il dovere e l’obbligo di andare in Europa. Con lo spartito giusto può farlo. Non centrare l’Europa sarebbe un fallimento”.

Questo articolo è redatto da Lalaziosiamonoi.it. La riproduzione, anche parziale, dell’articolo senza citazione è vietata. I trasgressori saranno perseguibili a norma di legge. Per tutte le notizie, mercato, interviste, esclusive e aggiornamenti in tempo reale sul mondo Lazio seguite Lalaziosiamonoi.it sul portale, sulla nostra app e su tutti i nostri social. Il sito web più letto dai tifosi della Lazio since 2008.