Lazio | Shock Dia, dal Senegal: "Soffre di malaria, out contro il Burkina Faso"

© foto di www.imagephotoagency.it

Shock per Boulaye Dia. Avrebbe dovuto affrontare il Burkina Faso con il suo Senegal questa sera ma l'attaccante della Lazio, stando ai media del suo paese ha avuto un attacco di malaria. A confermalo è APS - Senegal che su Twitter scrive: "Boulaye Dia e Lamine Camara non giocheranno stasera contro il Burkina Faso. L'attaccante Boulaye Dia soffre di malaria, mentre il centrocampista Lamine Camara ha un problema agli adduttori". Non solo, anche la Federazione del Senegal ha annunciato la triste notizia:

La FSF informa il pubblico che i giocatori Boulaye Dia e Lamine Camara sono fuori per la partita tra Burkina Faso e Senegal di giovedì 14 novembre 2024.

Boulaye Dia ha avuto un attacco di malaria il giorno della partenza per Bamako, motivo per cui è rimasto a Dakar per continuare le cure.

Per quanto riguarda Lamine Camara, ha avuto dolore all'adduttore nelle ultime due sessioni di allenamento.

I medici della nazionale stanno monitorando da vicino l'andamento sanitario di entrambi i giocatori".