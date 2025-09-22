Lazio, Sozza senza cartellini? Alla Roma viene concesso tutto: le pagelle

TUTTOmercatoWEB.com

Un cartellino giallo a testa, due espulsioni per la Lazio. Questo è il bilancio dall'Olimpico dopo il derby della Capitale. Un bilancio particolare se si considera anche solo il fatto che la partita si sia conclusa, stando al match report ufficiale della Serie A, con 22 falli subiti dalla Lazio e solo 14 dalla Roma. A questo ci si potrebbe aggiungere il discorso legato all'intensità degli interventi della squadra di Gasperini, spesso oltre il limite e spesso fin troppo duri. Sozza da Seregno, però, vuole dimostrare di avere il pugno duro e con l'obiettivo di portarsi a casa una partita pulita, decide di non sanzionare mai gli svariati interventi commessi dai 22 giocatori in campo. Mancano ammonizioni a entrambe le squadre, Celik chiude la partita senza gialli, ma con almeno 5 falli fischiati su Zaccagni. Un controsenso, il più eclatante di una direzione assolutamente insufficiente, ma apprezzata da alcuni quotidiani.

IL CORRIERE DELLO SPORT - 5,5

LA GAZZETTA DELLO SPORT - 6,5

IL MESSAGGERO - 6

