MOVIOLA | Lazio - Roma, gestione imbarazzante di Sozza tra falli e cartellini
La Lazio perde il derby. Alla Roma basta un gol di Lorenzo Pellegrini nel primo tempo per vincere la partita. Gestione imbarazzante dell'arbitro Sozza, che con grande ritardo ha estratto il primo cartellino giallo nonostante i tantissimi falli dei giallorossi. Nel finale, poi, rosso a Belahyane per un brutto fallo su Koné e a Guendouzi per proteste.
SECONDO TEMPO
90'+6 - Triplice fischio. A fine partita anche espulso Guendouzi per proteste.
90'+1 - Fallo assurdo fischiato da Sozza: Mancini cade troppo facilmente sul pressing di Zaccagni.
90' - Sei minuti di recupero.
89' - Sozza sbaglia anche a contare: Svilar tiene palla tra le mani per più di otto secondi, ma si gioca.
88' - Entrata in ritardo di Gila su Koné, giallo per il difensore della Lazio.
85' - Rosso per Belahyane. Piede alto a martello su Koné: espulso giustamente il centrocampista della Lazio.
83' - Primo giallo della partita. Sozza finalmente estrae un cartellino: bruttissimo fallo in ritardo di Celik su Noslin.
78' - Folle chiamata del guardalinee, che abbocca alla caduta di Ndicka sul pressing di Castellanos e concede un calcio di punizione alla Roma.
77' - La Lazio reclama un calcio di rigore per fallo di mano di Ndicka sul cross di Guendouzi. Il difensore della Roma, però, aveva il braccio attacco e dietro il corpo. Sozza lascia correre.
65' - Sozza non ammonisce nemmeno in occasione dell'uscita dal campo di Ferguson, beccato dai giocatori della Lazio perché molto lentamente lascia il posto a Dovbyk.
63' - Cristante ferma il contropiede di Guendouzi fallosamente. Ma Sozza ancora non ammonisce. Lo stesso vale per il contatto di pochi secondi dopo sempre del centrocampista giallorosso su Castellanos.
55' - Sozza fischia un fallo dubbio di Dia su Mancini. L'attaccante della Lazio anticipa il difensore giallorosso, colpendolo involontariamente. Per l'arbitro è irregolare.
48' - Annotiamo un altro fallo di Celik, sempre da dietro su Zaccagni, e niente ammonizione.
47' - Manata di Ferguson su Gila: fallo ma niente giallo. Sozza continua inspiegabilmente a non estrarre cartellini.
46' - Inizia il secondo tempo.
PRIMO TEMPO
45'+4 - Fine primo tempo.
45'+1 - Ancora un durissimo colpo da dietro di Celik su Zaccagni. Sozza fischia fallo ma non mostra il giallo al difensore giallorosso.
45' - Quattro minuti di recupero.
41' - Ancora zero cartellini gialli estratti per Sozza, nonostante Angelino decida di franare e atterare Pedro. Altro fallo brutto della Roma, ma niente ammonizione.
37' - Tutto buono nel vantaggio della Roma. Nuno Tavares perde palla in area di rigore, Pellegrini controlla e segna. Nulla di irregolare.
27' - Ennesimo fallo di un calciatore della Roma: colpo duro di Celik su Zaccagni, ma Sozza decide ancora una volta di non tirare fuori i cartellini.
21' - Sozza inizia a perdere di vista anche i falli più plateali. Trattenuta netta di Celik su Zaccagni, scattato sulla fascia in contropiede. L'arbitro però non fischia nemmeno calcio di punizione per la Lazio.
18' - Si aggiunge pure Cristante alla lista dei giocatori della Roma che fanno fallo senza ricevere l'ammonizione. Fermato qui il contrattacco di Guendouzi da dietro.
15' - Terzo fallo duro della Roma, con la trattenuta vistosa di Mancini a fermare Dia per un possibile contropiede. Anche qui nessun giallo.
7' - Altro brutto fallo della Roma: questa volta Koné affonda Romagnoli in scivolata da dietro, ma ancora niente ammonizone per Sozza.
4' - Fallo fischiato da Sozza: gomitata in faccia di Ferguson a Gila. Manca il giallo all'attaccante giallorosso per un colpo davvero pericoloso.
1' - Inizia il derby della Capitale.
