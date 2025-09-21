Mimun: "Derby già decisivo. Alla Lazio chiedo grinta e determinazione"

TUTTOmercatoWEB.com

RASSEGNA STAMPA - Nel giorno del derby tra Lazio e Roma, Clemente Mimun ha presentato la sfida nel suo consueto editoriale sulle pagine de Il Messaggero. Analizzando il momento dei biancocelesti, il giornalista si è detto generalmente preoccupato: "È un pessimismo giustificato dalle prestazioni della nostra squadra del cuore. Inguardabile contro il Como, vincente contro un Verona inesistente, sconfitta dal Sassuolo per una leggerezza difensiva e per il muro eretto dal loro portiere. Se la Lazio è questa, c'è motivo per essere preoccupati".

Mimun, poi ha incitato i tifosi a dare il massimo, sottolineando come la sua unica speranza sia legata "alla legge del derby, una partita in cui non sempre vince la squadra più forte. ma bisognerà scendere in campo con grinta e determinazione, qualità che per ora latitano dalle parti di Formello. Riuscirà Sarri nel miracolo di far capure che la stracittadina è la partita delle partite?".

